Continúa el paro y manifestación de maestros en La Paz contra Ley del ISSSTE

Este lunes 26 de mayo, docentes de La Paz realizaron una manifestación frente al Hospital General del ISSSTE, ubicado en las calles Nicolás Bravo, entre México e Isabel La Católica, para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE aprobada en 2007, así como para denunciar deficiencias en la calidad del servicio médico que se brinda en la entidad. La protesta forma parte de las acciones que mantiene el magisterio como parte de un paro indefinido.

Entérate: Docentes de la CNTE vuelven a las calles con megamarcha y huelga en la CDMX

El representante del movimiento de trabajadores de la educación en La Paz, Manuel Acevedo Arredondo, explicó que el objetivo de la movilización es insistir en una jubilación con condiciones que garanticen dignidad, además de exponer las carencias del sistema de salud estatal.

“Estamos manifestándonos, primero que nada, por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Esa es la petición principal de todos, porque queremos pelear por una jubilación digna y no queremos estar batallando ya después de jubilados.

También, hablar sobre el servicio del ISSSTE, que se da de manera deficiente, no hay medicamento, no hay especialistas, y lo más curioso es que no hay un compromiso de las autoridades”, expresó Acevedo Arredondo.