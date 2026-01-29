Manifestación en la Universidad ESCUFI: Sindicato y docentes muestran posturas encontradas

Las instalaciones de la Universidad ESCUFI se convirtieron en el centro de una protesta que dejó clara la división interna en el plantel. En primer lugar, un grupo de docentes decidió manifestarse para mostrar su apoyo a los actuales directivos de la escuela. Asimismo, esta acción surge como respuesta a la petición del Sindicato de Burócratas, quienes recientemente solicitaron la destitución de las autoridades universitarias a través de medios locales.

Por otro lado, el conflicto tiene raíces profundas relacionadas con las condiciones de trabajo. De hecho, el profesor Erick Osuna Álvarez señaló que los docentes carecen de prestaciones básicas de seguridad social. Debido a esto, los maestros solo reciben su sueldo neto, sin que se realicen las aportaciones necesarias para su retiro o salud. Por esta razón, los manifestantes consideran injusto que se prioricen los temas sindicales por encima de sus necesidades laborales más urgentes.

Asimismo, los docentes argumentan que existe una desigualdad en el trato que reciben las partes involucradas. Por ejemplo, Osuna mencionó que, por el simple hecho de pertenecer al sindicato, la voz de ese grupo suele tener más peso ante el Gobierno. Por lo tanto, decidieron cerrar temporalmente la institución para obligar a las autoridades a abrir un diálogo donde todos sean valorados por igual. En resumen, buscan que no se tomen decisiones sobre la dirección sin tomarlos en cuenta.

División interna y falta de diálogo

Sin duda, la situación es compleja porque el sindicato ha sumado más integrantes a su causa por motivos internos. No obstante, los profesores que están frente a grupo aseguran que la gestión actual ha sido positiva y no merece ser interrumpida. Por consiguiente, la protesta se mantendrá hasta que se logre un acuerdo que respete la legitimidad de ambos bandos. De igual forma, recalcaron que su intención no es afectar a los alumnos, sino asegurar un futuro laboral digno.

Igualmente, los manifestantes pidieron a la Secretaría de Educación Pública y al Gobierno del Estado intervenir para mediar en esta “guerra de palabras”. De esta manera, se espera que se pueda llegar a una solución que incluya el registro ante la seguridad social para todos los maestros. Incluso, señalaron que es momento de que la universidad se modernice en sus procesos de contratación para evitar este tipo de roces.

Finalmente, la Universidad ESCUFI permanece bajo la lupa de la comunidad educativa paceña. En conclusión, lo que ocurra en los próximos días será vital para definir el rumbo de la institución y la estabilidad de su personal. Con estas acciones, el profesorado espera que su mensaje llegue con fuerza a las autoridades y se logre un equilibrio justo entre los derechos sindicales y los derechos profesionales de los docentes.

