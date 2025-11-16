Video: Manifestante recibe gas al intentar ingresar por ventana durante marcha Generación Z
Durante la marcha denominada Generación Z, realizada este martes en la capital, se registró un incidente cuando un manifestante intentó ingresar al interior de un recinto a través de una ventana.
Según testigos, al acercarse y tratar de abrir el acceso, desde el interior del edificio se lanzó gas en dirección al joven, obligándolo a retroceder de inmediato.
El hecho generó momentos de tensión entre los asistentes, quienes denunciaron que la reacción desde el interior fue desproporcionada.
Otros participantes indicaron que el manifestante no alcanzó a entrar al recinto y que la emisión de gas ocurrió de forma repentina.
La movilización, convocada por colectivos juveniles para visibilizar diversas demandas sociales, continuó su recorrido pese al incidente, aunque con un incremento visible en la presencia policial en los alrededores.
Hasta el momento no se han entregado declaraciones oficiales por parte de las autoridades, y no se ha confirmado si hubo personas detenidas o afectadas adicionalmente por el uso de gas en el lugar.
