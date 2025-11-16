Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 16 de Noviembre, 2025
HomeSeguridadVideo: Manifestante recibe gas al intentar ingresar por ventana durante marcha Generación Z
Seguridad

Video: Manifestante recibe gas al intentar ingresar por ventana durante marcha Generación Z

El joven fue rociado con gas desde el aainterior del recinto tras intentar entrar por una ventana en la marcha Generación Z.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
16 noviembre, 2025
0
32

Durante la marcha denominada Generación Z, realizada este martes en la capital, se registró un incidente cuando un manifestante intentó ingresar al interior de un recinto a través de una ventana.

Según testigos, al acercarse y tratar de abrir el acceso, desde el interior del edificio se lanzó gas en dirección al joven, obligándolo a retroceder de inmediato.

El hecho generó momentos de tensión entre los asistentes, quienes denunciaron que la reacción desde el interior fue desproporcionada.

Otros participantes indicaron que el manifestante no alcanzó a entrar al recinto y que la emisión de gas ocurrió de forma repentina.

La movilización, convocada por colectivos juveniles para visibilizar diversas demandas sociales, continuó su recorrido pese al incidente, aunque con un incremento visible en la presencia policial en los alrededores.

Hasta el momento no se han entregado declaraciones oficiales por parte de las autoridades, y no se ha confirmado si hubo personas detenidas o afectadas adicionalmente por el uso de gas en el lugar.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

 

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAtaqueMarchaPalacio Nacional
Articulo anterior

Estos son los cinco mejores museos del país para conocer la historia ...

Siguiente articulo

Emboscada deja 7 muertos y 11 heridos en carrera de caballos en ...