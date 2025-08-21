Manta en Loreto acusa a autoridades de colusión con el crimen organizado

Una nueva manta con mensajes de denuncia apareció en el municipio de Loreto, esta vez dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum. El texto acusa a funcionarios estatales y municipales, así como a presuntos integrantes del crimen organizado, de ser responsables de extorsiones, cobro de cuotas y colusión en hechos de inseguridad en el estado.

De forma extraoficial, se informó que autoridades locales aseguraron la manta la noche del miércoles 20 de agosto. Hasta este jueves ninguna instancia oficial ha confirmado el hallazgo ni ha dado a conocer el contenido exacto del mensaje.

La manta incluye un llamado de inconformidad social y se suma a otras colocadas en meses anteriores en distintos municipios de Baja California Sur. Estos hechos mantienen abiertas investigaciones por parte de las autoridades.

Hasta la publicación de esta nota, no existe un pronunciamiento estatal ni federal sobre el caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.