Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 21 de Agosto, 2025
HomeSeguridadManta en Loreto acusa a autoridades de colusión con el crimen organizado
Seguridad

Manta en Loreto acusa a autoridades de colusión con el crimen organizado

Una nueva manta con señalamientos a funcionarios públicos y miembros de grupos delictivos fue localizada en Loreto.
Daniela Lara
21 agosto, 2025
0
73
Una nueva manta con mensajes de denuncia apareció en el municipio de Loreto, ahora dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum.

IMG: Redes sociales

Una nueva manta con mensajes de denuncia apareció en el municipio de Loreto, esta vez dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum. El texto acusa a funcionarios estatales y municipales, así como a presuntos integrantes del crimen organizado, de ser responsables de extorsiones, cobro de cuotas y colusión en hechos de inseguridad en el estado.

De forma extraoficial, se informó que autoridades locales aseguraron la manta la noche del miércoles 20 de agosto. Hasta este jueves ninguna instancia oficial ha confirmado el hallazgo ni ha dado a conocer el contenido exacto del mensaje.

La manta incluye un llamado de inconformidad social y se suma a otras colocadas en meses anteriores en distintos municipios de Baja California Sur. Estos hechos mantienen abiertas investigaciones por parte de las autoridades.

Hasta la publicación de esta nota, no existe un pronunciamiento estatal ni federal sobre el caso.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Articulo anterior

Policías de La Paz reciben apoyos económicos en lucha contra el cáncer

Siguiente articulo

ISMUJERES impulsa empoderamiento con taller de mecánica básica en La Paz