Mantas denuncian falta de apoyo a deportistas por parte del INDEM

Los deportistas de nado sincronizado y clavados han revelado numerosas irregularidades en la gestión de las autoridades deportivas en la actualidad.

La semana pasada, también se presentaron denuncias en Los Cabos sobre la falta de apoyo por parte de las autoridades hacia un equipo de 15 ciclistas que habían cumplido con los requisitos necesarios. Sin embargo, debido a la decisión de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), no recibieron el apoyo necesario y, como resultado, no pudieron viajar a Paraguay. Lamentablemente, esta situación se repite en muchas otras disciplinas deportivas, donde los deportistas no reciben el apoyo necesario para llevar a cabo sus actividades.

Es comprensible la indignación de los padres de familia y la comunidad deportiva. Ayer por la tarde, decidieron expresar su descontento colocando una manta en uno de los puentes peatonales del municipio. En ella se podía leer la consigna “Gobierno sin sentido humano“, haciendo referencia a la percepción de corrupción, discriminación y exclusión hacia los deportistas. La manta también enfatizaba la falta de unidad generada por un gobierno que no ha logrado unir a la comunidad en torno al apoyo y desarrollo deportivo. Aunque no se especificaron más detalles en la manta, su mensaje dejó claro el descontento generalizado y la necesidad de un cambio en las políticas deportivas y el trato a los deportistas.

Así es, la colocación de las consignas públicas por parte de algunos deportistas y la comunidad muestra su descontento y manifestación de inconformidad. Aunque no se ha confirmado si alguna asociación en particular es la responsable de esta denuncia pública, las manifestaciones en solicitud de apoyo son cada vez más evidentes, no solo en Los Cabos, sino a nivel estatal.