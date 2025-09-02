Gobierno del Estado inicia trabajos de mantenimiento del Centro de Justicia Penal de La Paz

Con el objetivo de mejorar la seguridad y el funcionamiento del Centro de Justicia Penal de La Paz, el Gobierno del Estado inició acciones de rehabilitación correctiva y preventiva. El propósito es garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para usuarios y personal.

El subsecretario de Administración, Jorge Humberto Bautista Rodríguez, informó que el mantenimiento comenzó con la revisión del sistema de aire acondicionado. También incluyó la limpieza y acondicionamiento de ductos.

En una segunda etapa de la rehabilitación del Centro de Justicia Penal La Paz, se realizará la impermeabilización de techos y paredes afectadas por filtraciones. La tercera fase contempla la reparación de plafones y tablaroca en distintas áreas. Las labores se desarrollarán en un periodo de 60 días.

Bautista Rodríguez señaló que los trabajos se coordinan con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y Administración, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Estas acciones buscan mejorar las condiciones laborales de las y los servidores públicos. También pretenden brindar a la ciudadanía sudcaliforniana espacios adecuados y una atención más eficiente.

