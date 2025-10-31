Refuerzan mantenimiento vial en Los Cabos con 12 cuadrillas del programa “Caza Baches”

Con el propósito de garantizar vialidades seguras y funcionales, el Gobierno Municipal de Los Cabos reforzó el mantenimiento vial con la operación de 12 cuadrillas especiales que trabajaron durante la madrugada del 30 de octubre en la carretera Transpeninsular y en calles principales del municipio.

Por instrucciones del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, el programa “Caza Baches” continúa fortaleciéndose para mantener las vialidades en óptimas condiciones. En representación del alcalde, el oficial mayor Carlos Alberto Beltrán Olmeda supervisó personalmente los trabajos y verificó el cumplimiento de los estándares de calidad.

Durante la jornada, que se extendió hasta las 04:00 horas, se desplegaron 7 cuadrillas en Cabo San Lucas, 4 en San José del Cabo y una auxiliar para emergencias. Las brigadas realizaron labores de retiro de material dañado, nivelación, compactación y aplicación de mezcla asfáltica de primera calidad, garantizando un mantenimiento vial eficiente y duradero.

El oficial mayor también brindó apoyo al personal operativo con la distribución de alimentos, reconociendo su esfuerzo en estas jornadas intensivas. “Estas acciones reflejan el compromiso del alcalde Christian Agúndez con el bienestar del personal y con la mejora constante de la infraestructura urbana”, destacó Beltrán Olmeda.

Con este programa permanente de mantenimiento vial, la administración municipal impulsa una movilidad más segura, fortalece la infraestructura urbana y mejora la calidad de vida de la población.