¿Cuándo se calmará el clima en Los Cabos tras Juliette?

Aunque la tormenta tropical Juliette se desplaza gradualmente hacia el noroeste, alejándose de las costas mexicanas, el Ayuntamiento de Los Cabos mantiene activa la alerta meteorológica ante la presencia de lluvias intensas, chubascos y tormentas eléctricas, efectos que aún se sienten en el municipio.

🌀Juliette se aleja, pero persisten las lluvias en Los Cabos

De acuerdo con Francisco Cota, director de Protección Civil de Los Cabos, el fenómeno se localiza a aproximadamente 800 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. A pesar de su desplazamiento, las bandas nubosas siguen afectando la región, con un pronóstico que contempla:

Formación de chubascos y tormentas eléctricas

Lluvias de moderadas a fuertes

Precipitaciones ligeras intermitentes

“Para nosotros sigue el pronóstico de lluvia… Debemos tener precaución a los escurrimientos, encharcamientos y deslaves”, advirtió Cota.

⚠️ Protección Civil advierte: etapa de mayor riesgo en Los Cabos

El titular de Protección Civil enfatizó que Los Cabos se encuentra en una etapa de mayor riesgo, no solo por los efectos remanentes de Juliette, sino también por la posibilidad de nuevas formaciones de fenómenos hidrometeorológicos en la región.

Entre los riesgos actuales se encuentran:

Escurrimientos en vados

Encharcamientos en calles

Deslaves en zonas vulnerables

🌧️ Autoridades piden mantenerse informados y extremar precauciones

Ante este panorama, se exhorta a la ciudadanía a seguir los reportes oficiales, evitar cruzar arroyos o zonas inundables y mantenerse informados ante posibles cambios repentinos en las condiciones del clima en Los Cabos durante las próximas horas.

