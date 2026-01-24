Protección Civil mantiene monitoreo por lluvias en Los Cabos; no hay afectaciones mayores

Autoridades municipales informaron que, pese a las lluvias en Los Cabos registradas durante las últimas horas, no se reportan afectaciones mayores ni daños a la integridad física de personas.

En representación del alcalde Christian Agúndez Gómez, el secretario general del XV Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, participó este sábado 24 de enero en la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se evaluaron posibles afectaciones derivadas de las precipitaciones en la entidad.

Tras la reunión, Rentería Santana destacó que en Los Cabos se mantiene saldo blanco, gracias a la coordinación interinstitucional entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y fuerzas armadas. Señaló que se atendieron oportunamente situaciones como la crecida de arroyos, vehículos atascados y labores de desazolve de vialidades, principalmente en Cabo San Lucas.

Asimismo, subrayó que desde el viernes se mantiene un monitoreo permanente por parte de Protección Civil Los Cabos, lo que permitió prevenir riesgos y proteger la integridad de la población ante las lluvias en Los Cabos. Enfatizó que la prevención es clave para reducir emergencias, proteger la infraestructura y cuidar la salud de las personas.

Por su parte, el encargado del despacho de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Francisco Cota Márquez, informó que se registraron escurrimientos relevantes en los vados de Lagunitas, en Cabo San Lucas, y Zacatal, en San José del Cabo. No obstante, confirmó que no hubo daños a infraestructura pública ni viviendas, ni personas lesionadas.

Cota Márquez explicó que las condiciones corresponden a lo previsto por los pronósticos, con precipitaciones ligeras a moderadas desde la tarde-noche del viernes, intensificándose durante la madrugada del sábado. Añadió que se prevé una mejoría gradual durante la tarde-noche, aunque se advierte sobre bajas temperaturas posteriores al sistema y posible formación de bancos de niebla durante la noche y primeras horas del domingo.

En el ámbito marítimo, la Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas informó la suspensión temporal de actividades de natación en playas de El Médano, debido a la salida de aguas contaminadas del arroyo hacia la zona costera. Como medida preventiva, Zofemat Los Cabos colocó bandera negra para alertar a los bañistas.

En tanto, el OOMSAPAS Los Cabos reportó que el servicio de agua potable opera con normalidad en pozos y acueductos, incluida la zona norte. Se levantaron reportes ante la CFE por incidencias en la PTAR La Ribera, PTAR Miraflores y Pozo Las Casitas, los cuales serán atendidos conforme avance la jornada.

Finalmente, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales informó que no se registran afectaciones mayores, salvo escurrimientos en el arroyo de Aguajitos, en la delegación de Cabo San Lucas, donde se recomienda circular con precaución.

