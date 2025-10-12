Se mantiene vigilancia tras paso de Raymond; no se suspenden clases en Baja California Sur

Durante la cuarta sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, autoridades de los tres niveles de gobierno informaron que Baja California Sur no registró afectaciones tras el paso del fenómeno Raymond, que se degradó la noche del sábado a ciclón post-tropical.

El organismo estatal confirmó que no habrá suspensión de clases ni labores escolares este lunes. Las condiciones se mantienen estables en todo el territorio sudcaliforniano, por lo que se descartan riesgos meteorológicos.

Aunque Raymond se alejó del Pacífico, el Consejo reiteró que continúa el monitoreo preventivo y la coordinación entre dependencias. Estas acciones forman parte del protocolo de vigilancia permanente durante la temporada de ciclones tropicales.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció el trabajo de los cuerpos de emergencia, autoridades municipales y fuerzas armadas, así como el apoyo de la ciudadanía durante la fase preventiva. Gracias a esta colaboración, la entidad mantiene saldo blanco.

También se anunció la instalación de un centro de acopio en Baja California Sur. El objetivo es reunir apoyos para las familias afectadas por las lluvias en Veracruz, como muestra de solidaridad interestatal.

La Unidad Estatal de Protección Civil destacó que las lluvias registradas en la entidad han sido benéficas para el campo y las comunidades rurales. Además, pidió mantener medidas preventivas ante la posibilidad de lluvias aisladas en los próximos días.