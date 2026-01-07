Manzanas bajo lupa: México inicia investigación antidumping contra importaciones desde EE. UU.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía anunció una investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos tras identificar posibles prácticas de comercio desleal que podrían afectar al sector agrícola nacional, según la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Dicha investigación se abre luego de que productores de los principales estados: Chihuahua, Coahuila, Puebla, Durango, Veracruz y Zacatecas a través de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores presentaron la denuncia.

El análisis abarca las importaciones realizadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, período en el cual se observó un aumento del 29 % en las importaciones de manzanas, de las cuales 97,5 % provino de Estados Unidos, seguido por Chile y Sudáfrica.

La Secretaría de Economía calculó los costos de producción de tres variedades de manzanas importadas y los comparó con los precios de exportación al mercado mexicano, identificando que estos últimos se encuentran por debajo de los costos de producción estimados. Este diferencial constituye un indicio de posible dumping conforme a la legislación mexicana y los acuerdos internacionales comerciales.

Próximos pasos y consecuencias

El inicio de la investigación no implica la imposición inmediata de medidas comerciales, pero abre la puerta a la aplicación de cuotas compensatorias en caso de confirmarse que las manzanas importadas se vendieron a precios injustos y causaron daño material a la producción nacional. Autoridades también evaluarán el daño acumulado al sector desde el 1 de abril de 2022.

La Secretaría notificará a exportadores y productores estadounidenses para que presenten argumentos y pruebas en el procedimiento, que se suma a otros procesos defensivos en sectores agroalimentarios dentro de la relación comercial entre México y Estados Unidos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Analistas y productores seguirán de cerca esta investigación, pues podría tener repercusiones en los precios al consumidor y en las relaciones comerciales bilaterales si se concluye que las prácticas de importación de manzanas han sido desleales.

