Mapa delictivo en CDMX: robos, homicidios y violencia sexual por colonia

Los delitos en Ciudad de México no se distribuyen de manera uniforme entre las alcaldías, según un análisis detallado de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la capital. Los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al 2025, muestran que la alcaldía Cuauhtémoc concentró la mayor parte de los robos denunciados, mientras que otras demarcaciones lideran en homicidios y en otros tipos de crimen.

En total, se registraron 71 mil 160 denuncias de robos en toda la ciudad, lo que equivale aproximadamente a 195 robos diarios. De éstos, alrededor de dos de cada diez ocurrieron en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, que aglutina zonas como el Centro, Roma, Condesa y Juárez.

Distribución de delitos por alcaldía

Los datos por colonia permiten comprender cómo varía la incidencia de delitos en cada territorio. Por ejemplo, Iztapalapa se ubicó como la alcaldía con mayor número de homicidios, concentrando un porcentaje significativo de estas investigaciones respecto al total en la ciudad, mientras que colonias de Benito Juárez y Miguel Hidalgo también mostraron altos índices de delitos per cápita.

Por su parte, los secuestros y las extorsiones se concentraron en zonas de alto flujo urbano dentro de Cuauhtémoc y sus alrededores, como Lomas de Chapultepec, Condesa o Roma, reforzando el peso de esa alcaldía en la estadística general de delitos.

Un hallazgo destacable del análisis es el crecimiento de los delitos sexuales en varias alcaldías. Aunque no son los más frecuentes en cifras absolutas, su aumento relativo y su presencia en zonas periféricas como Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco ha llamado la atención de especialistas y autoridades.

Contexto y desafíos en seguridad

La radiografía de delitos por alcaldía refleja una Ciudad de México con contrastes en materia de seguridad: zonas con alta densidad de robos y otros delitos patrimoniales coexisten con sectores donde predominan crímenes más graves. La cifra negra de denuncias en México, estimada en alrededor de nueve de cada diez delitos que no se llegan a reportar, sugiere que los registros oficiales podrían subestimar la realidad cotidiana de las colonias capitalinas.

Las autoridades locales y de seguridad pública han destacado la necesidad de abordar no solo la incidencia de delitos sino también la percepción de inseguridad entre la población, un factor que influye en la vida diaria de millones de habitantes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.