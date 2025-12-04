VIDEO: mapache se embriaga en una licorería y acaba desmayado en el baño

Un mapache sorprendió a todos en una licorería de Virginia, Estados Unidos, después de meterse al local, probar alcohol y terminar tan borracho que se desmayó dentro del baño.

De acuerdo con los empleados, el animal entró como si nada, caminó entre los estantes y logró abrir una botella. Después empezó a marearse, chocó con varias cosas y tiró algunos productos, causando un pequeño desorden.

El personal llamó a las autoridades, que al llegar encontraron al mapache completamente inconsciente en el baño. Fue trasladado con especialistas para asegurarse de que estuviera fuera de peligro.

Aunque hubo daños menores, nadie resultó herido, y el momento se volvió viral gracias a un video que circula en redes sociales, donde usuarios no paran de comentar lo “simpático” y a la vez preocupante del caso.

Este incidente también levantó la conversación sobre el contacto entre fauna silvestre y zonas comerciales, especialmente cuando hay productos que pueden atraer animales.

