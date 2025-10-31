Maquillaje de catrina para niños: cuánto cuesta y qué productos usar este Día de Muertos
En vísperas del Día de Muertos, el maquillaje de catrina para niñas y niños se posiciona como una de las tendencias más buscadas por madres y padres que buscan alternativas rápidas, accesibles y seguras para las celebraciones escolares y comunitarias.
Comerciantes y cosmetólogos reportan mayor demanda de productos hipoalergénicos, glitter cosmético, acuacolor y accesorios florales, ante el incremento de solicitudes para looks infantiles que conserven la tradición mexicana sin saturar la piel ni recurrir a productos irritantes.
El gasto promedio para crear un maquillaje de catrina infantil va de $80 a $250 pesos, dependiendo del tipo de producto y los accesorios incluidos.
Precios estimados:
-
Pinturas al frío o kit escolar: $80–$150
-
Acuacolor dermatológico para niños: $180–$250
-
Accesorios florales o diademas: $20–$70
-
Glitter cosmético seguro para piel infantil: $15–$40
Tiendas de autoservicio, papelerías y plataformas digitales han reforzado sus inventarios ante el incremento de búsquedas y compras previo a los festivales escolares.
Tendencias de diseño
Maquillistas destacan tres estilos predominantes para este año:
-
Catrina clásica infantil: flores, delineado suave y pétalos alrededor de los ojos.
-
Catrina pastel: tonos rosa, lila y azul con glitter.
-
Catrina sencilla para niños: base blanca ligera y detalles en negro sin pedrería.
El objetivo es mantener la esencia cultural, evitando diseños recargados y priorizando comodidad y seguridad para los pequeños.
Recomendaciones para padres
Especialistas sugieren evitar pinturas escolares no cosméticas y realizar pruebas de alergia previas. También destacan la importancia de limpiar la piel con agua micelar y aplicar crema hidratante tras el retiro del maquillaje.
El maquillaje de catrina continúa consolidándose como una expresión artística y cultural de identidad mexicana, adaptándose a la modernidad sin perder simbolismo.
