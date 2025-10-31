Maquillaje de catrina para niños: cuánto cuesta y qué productos usar este Día de Muertos

En vísperas del Día de Muertos, el maquillaje de catrina para niñas y niños se posiciona como una de las tendencias más buscadas por madres y padres que buscan alternativas rápidas, accesibles y seguras para las celebraciones escolares y comunitarias.

Comerciantes y cosmetólogos reportan mayor demanda de productos hipoalergénicos, glitter cosmético, acuacolor y accesorios florales, ante el incremento de solicitudes para looks infantiles que conserven la tradición mexicana sin saturar la piel ni recurrir a productos irritantes.

El gasto promedio para crear un maquillaje de catrina infantil va de $80 a $250 pesos, dependiendo del tipo de producto y los accesorios incluidos.

Precios estimados:

Pinturas al frío o kit escolar: $80–$150

Acuacolor dermatológico para niños: $180–$250

Accesorios florales o diademas: $20–$70

Glitter cosmético seguro para piel infantil: $15–$40

Tiendas de autoservicio, papelerías y plataformas digitales han reforzado sus inventarios ante el incremento de búsquedas y compras previo a los festivales escolares.

Tendencias de diseño

Maquillistas destacan tres estilos predominantes para este año:

Catrina clásica infantil : flores, delineado suave y pétalos alrededor de los ojos.

Catrina pastel : tonos rosa, lila y azul con glitter.

Catrina sencilla para niños: base blanca ligera y detalles en negro sin pedrería.

El objetivo es mantener la esencia cultural, evitando diseños recargados y priorizando comodidad y seguridad para los pequeños.

Recomendaciones para padres

Especialistas sugieren evitar pinturas escolares no cosméticas y realizar pruebas de alergia previas. También destacan la importancia de limpiar la piel con agua micelar y aplicar crema hidratante tras el retiro del maquillaje.

El maquillaje de catrina continúa consolidándose como una expresión artística y cultural de identidad mexicana, adaptándose a la modernidad sin perder simbolismo.

