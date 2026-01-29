Maquinista del Tren Interoceánico operaba con licencia vencida

Un maquinista del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec reveló que ha mantenido la operación de locomotoras a pesar de contar con una licencia de conducir ferroviaria vencida.

Los empleados del Tren Interoceánico, quienes se perfilan como los únicos responsables del accidente del 28 de diciembre pasado que dejó saldo de 14 personas fallecidas y más de 100 heridas, acusaron que ellos seguían operando el tren sin licencia vigente porque la empresa así se los permitió.

Según las declaraciones del trabajador, la razón por la cual continuó frente a los controles de la unidad fue la falta de una orden de suspensión por parte de sus superiores y de la administración general del proyecto, a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR).

En su primera declaración hecha ante la Fiscalía General de la República (FGR), el maquinista del tren accidentado, Emilio Erasmo Canteros Méndez, reconoció que su licencia venció el 2 de diciembre de 2023.

El testimonio surge tras una serie de cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y certificación del personal que opera en este corredor estratégico. El maquinista señaló que, aunque notificó la expiración de su documento, no se le retiró del servicio ni se le facilitó de manera inmediata el proceso de renovación, lo que ha generado preocupación sobre la vigilancia administrativa en una de las obras de infraestructura más importantes del Gobierno Federal.

La operación de un sistema de transporte de carga y pasajeros como el Tren Interoceánico requiere que todo el personal técnico cuente con certificaciones vigentes emitidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). El hecho de que un maquinista opere sin estos requisitos legales contraviene las normas federales de seguridad ferroviaria y pone en entredicho los mecanismos de auditoría interna de la SEMAR.

El Tren Interoceánico es la pieza central del Corredor Multimodal que busca conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México. Desde su inauguración, el proyecto ha enfrentado retos logísticos y operativos significativos. Históricamente, el sector ferroviario en México ha sido estrictamente vigilado para evitar accidentes derivados del factor humano; sin embargo, la transición de la administración civil a la militar en ciertos tramos ha generado dudas sobre la homologación de criterios técnicos para el personal.

Se espera que la administración del Tren Interoceánico emita un comunicado oficial aclarando cuántos operadores se encuentran en esta situación y cuáles serán las medidas correctivas para regularizar las licencias. La transparencia en la gestión de este proyecto es fundamental para mantener la confianza de los inversionistas internacionales que ven en el Istmo de Tehuantepec una alternativa real al Canal de Panamá.

