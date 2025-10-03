Mar Contreras arremete contra Aldo De Nigris en LCDLFM: ¿Por qué lo llamó “no hombre de palabra”?

Finalistas de La Casa de los Famosos México 2025, han protagonizado varias tensiones y polémicas a pocos días de la Gran Final del reality show. Uno de los roces más comentados ocurrió el dia de ayer dentro de La Casa, durante un momento de la comida. En ese suceso, Mar le hizo un fuerte reclamo a Aldo, poniendo en duda su integridad y su palabra.

El reclamo de la finalista: ¿Aldo “no tiene palabra de hombre”?

Este reciente incidente de fricción entre los finalistas se originó debido a un malentendido que tuvo lugar mientras compartían un almuerzo. La actriz Mar Contreras se dirigió al regio y le dijo directamente que “no tenía palabra de hombre”.

La confrontación capturó la atención de los seguidores de La Casa de los Famosos México, especialmente porque ocurre en la etapa final de la competencia. Este fuerte intercambio se suma a una serie de tensiones previas observadas en la convivencia diaria de los habitantes.

Tensión en la previa a la gala: El regaño y la defensa de Alexis Ayala

La relación entre Mar Contreras y Aldo De Nigris había mostrado roces días antes, incluso antes de la gala del 1 de octubre. En ese momento, Mar regañó públicamente a Aldo con una petición peculiar: lo mandó a secarse el pelo. La actriz le dijo: “Aldo, ve secándose el pelo, en lugar de estar aquí sentado”.

Aldo De Nigris no se quedó callado ante el regaño y respondió tajante. El concursante argumentó que era inútil secarse el pelo si Mar aún no había solicitado las tenazas necesarias para poder peinarlo. Alexis Ayala, quien acababa de salir como sexto finalista, intervino en la discusión. Alexis respaldó a Aldo y le pidió a Mar Contreras que se calmara y que lo tomara con calma.

El beso polémico en la fiesta de Grupo Firme

La polémica alcanzó su punto máximo durante la última fiesta de la temporada, la cual se llevó a cabo el jueves 2 de octubre de 2025. La celebración contó con la presencia musical de Grupo Firme y el reencuentro de todos los exhabitantes con los finalistas.

En el confesionario, un momento protagonizado por Mar Contreras y Aldo De Nigris se hizo viral en redes sociales, desatando una fuerte controversia. En el video, Mar agarra a Aldo de la cabeza y le da un beso. Algunos fans del reality señalaron que el beso fue en la boca, mientras otros afirmaron que fue solo en la mejilla.

Independientemente de dónde fue el beso, muchos internautas criticaron la postura de los famosos, destacando que Mar está casada. Hasta el momento, ninguno de los involucrados en el reality se ha pronunciado sobre los rumores de una supuesta infidelidad que circularon en redes sociales.

Alexis Ayala se ausenta del festejo por compromisos

Durante esta misma fiesta, otro actor fue protagonista de especulaciones: Alexis Ayala. El actor salió de la reunión a mitad de la noche, lo que generó rumores sobre un posible conflicto con otros compañeros.

Sin embargo, Mar Contreras ofreció la explicación final, descartando cualquier disputa. Mar reveló que Alexis Ayala, tras ser el sexto finalista, tenía una agenda muy apretada que incluía compromisos de prensa y noticieros a partir de las seis de la mañana. El exhabitante abandonó la fiesta debido a que solo había dormido unas pocas horas desde su salida de La Casa y necesitaba cumplir con sus obligaciones.