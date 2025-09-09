El pescador que resiste: 50 años de tradición ribereña en La Paz

Con casi 50 años dedicado a la pesca, José Luis Monreal se ha convertido en un referente de la pesca ribereña en La Paz, Baja California Sur. Desde las orillas del barrio El Manglito, cada día extrae, procesa y vende su producto fresco directamente al pueblo, buscando mantener una tradición que hoy enfrenta serias dificultades.

Monreal recuerda que en su juventud recorrió gran parte del Pacífico mexicano como buzo y pescador. Sin embargo, desde hace décadas decidió concentrarse en la pesca ribereña local, donde asegura haber encontrado su lugar:

“Yo trabajo para el pueblo, para la ciudadanía, para darle el producto más barato a la gente”, afirma mientras muestra las herramientas con las que limpia y filetea el pescado que venderá ese mismo día.

La situación, reconoce, no es fácil. Asegura que los pescadores ribereños enfrentan múltiples trabas por parte de autoridades y restricciones que dificultan su trabajo.

“La pesca está crítica, nos ponen muchas barreras para capturar, y no nos alcanza ni para la gasolina. Parece que quieren acabar con los pescadores en favor del turismo”, lamenta.

El pescador también señala que, pese a haber solicitado durante cuatro años el apoyo gubernamental para obtener un motor, este nunca ha llegado. “Me han dado ayudas pequeñas, pero lo que más necesito, un motor, nunca me lo han entregado”, comenta.

Aun con las dificultades, Monreal mantiene la esperanza. Explica que en temporadas buenas puede sacar entre 80 y 200 kilos de pescado de escama como pargo, curvina, robalo o sierra. Su meta es sencilla: vender a precios justos para que tanto él como la comunidad salgan beneficiados.

Finalmente, lanza un mensaje a la ciudadanía: “Que vengan al pescado fresquecito del mar a la cazuela, aquí en la playa del Manglito. Eso es lo que nos sostiene: que el pueblo nos apoye”.

