Mar Contreras reacciona a foto de supuesto beso con Aldo de Nigris

La quinta finalista de La Casa de los Famosos México, Mar Contreras, rompió el silencio sobre una imagen que circuló en redes y medios, en la que se le ve aparentemente besándose con Aldo de Nigris dentro de la casa del reality. La actriz declaró que ya conocía esa publicación y aseguró que “todo está grabado y todo se ha visto”, por lo que no teme a especulaciones.

La grabación muestra el instante en el que Mar Contreras toma el rostro de Aldo de Nigris y supuestamente lo besa. Aunque la mala calidad de la imagen original no permite definir si sus labios se juntaron.

Por lo anterior, durante una entrevista luego de su salida del programa, Mar señaló que esas versiones provienen de medios acostumbrados a magnificar rumores. Sobre Aldo de Nigris, comentó que si bien hubo acercamientos y convivencias propias del encierro, ella mantiene su tranquilidad porque las cámaras documentaron absolutamente todo.

Mar también aprovechó el momento para agradecer el apoyo del público, particularmente de mujeres que se sintieron identificadas con su participación en el reality, y aseguró que su experiencia la ayuda a crecer tanto personal como profesionalmente. En ese contexto, reforzó que su postura frente a Aldo de Nigris no debe prestarse a tergiversaciones.