Mar del Plata enfrenta su peor crisis hotelera en 20 años y enciende alertas para este 2026

La actividad hotelera de Mar del Plata cerró 2025 inmersa en una de las crisis más profundas de las últimas dos décadas, con indicadores oficiales que confirman un deterioro sostenido del turismo formal en el principal destino de la costa atlántica argentina. Los registros disponibles muestran que el año pasado se consolidó como el segundo peor desde que existen mediciones sistemáticas, una señal que preocupa tanto al sector privado como a las autoridades locales ante el arranque de 2026.

El volumen de pernoctaciones resume con crudeza la magnitud del retroceso. Entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron poco menos de tres millones de noches en establecimientos hoteleros y parahoteleros, un nivel que solo encuentra antecedente inferior en 2004, cuando la ciudad aún atravesaba los efectos de la poscrisis económica. La comparación histórica coloca al presente en una posición inesperadamente frágil para un destino tradicionalmente resiliente.

La cantidad de turistas alojados también refleja un desempeño adverso, con poco más de 840 mil viajeros registrados en los primeros diez meses del año. Se trata del peor dato desde 2017, si se excluyen los períodos atípicos de la pandemia, lo que confirma que el problema no se limita a estancias más breves, sino que también alcanza al flujo de visitantes que eligen la hotelería formal.

Las variaciones interanuales y bianuales profundizan el diagnóstico. En comparación con 2023, las pernoctaciones cayeron cerca de 30%, mientras que frente a 2024 la baja ronda el 14%. En el caso de los viajeros hospedados, el descenso fue más moderado en el último año, pero acumuló una contracción cercana al 18% en dos años, una señal de desgaste estructural del mercado.

Uno de los factores centrales detrás de esta tendencia es la fuerte reducción de la estadía promedio. En 2025, cada turista permaneció en la ciudad alrededor de tres noches y media, el registro más bajo desde que se lleva la medición. Este comportamiento da cuenta de viajes más cortos, fragmentados y ajustados al presupuesto, en un contexto de menor capacidad de gasto y mayor incertidumbre económica.

El propio organismo estadístico advierte que los datos reflejan exclusivamente el desempeño de la hotelería formal, sin captar el peso creciente de otros tipos de alojamiento. Sin embargo, incluso con esa salvedad, las cifras funcionan como un termómetro confiable del estado del sector y confirman que el turismo tradicional de Mar del Plata enfrenta un escenario particularmente desafiante.

El contexto institucional agrega un elemento de tensión adicional. Al cierre de 2025 se decidió interrumpir el financiamiento de las mediciones turísticas oficiales, una determinación tomada tras la difusión de indicadores que mostraron un deterioro del turismo receptivo y un incremento de los viajes de argentinos al exterior. La medida abre interrogantes sobre la continuidad y transparencia de los datos en un momento clave para la toma de decisiones.

Con este panorama, el inicio de 2026 encuentra a la hotelería marplatense frente a un doble desafío: recuperar competitividad en un mercado interno más austero y redefinir estrategias en un contexto donde los hábitos de viaje cambiaron de forma acelerada. La profundidad de la caída obliga a repensar políticas públicas y modelos de negocio para evitar que la crisis se consolide.

