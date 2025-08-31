Mar de fondo mantiene cerrada la Playa del Amor en Cabo San Lucas (VIDEO)

La Playa del Amor, ubicada en la Bahía de Cabo San Lucas, permanece cerrada al público debido al incremento del mar de fondo, informó esta mañana la Capitanía de Puerto.

“Por incremento de mar, a partir de este momento se cancela la Playa del Amor. Hasta nueva orden”, señaló la autoridad portuaria, quien destacó que la medida aplica para todas las embarcaciones, las cuales no pueden descender turistas hasta que las condiciones sean seguras.

El fenómeno de mar de fondo se caracteriza por oleaje más intenso y corrientes marítimas más fuertes de lo habitual, lo que representa un riesgo para los bañistas y las embarcaciones que operan en la zona. Debido a esto, se mantiene el acceso restringido mientras se monitorean las condiciones marítimas.

Autoridades recomiendan a los turistas y visitantes evitar acercarse a la playa, así como respetar las indicaciones de los prestadores de servicios turísticos y de la Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas para garantizar la seguridad de todos.

El cierre temporal de la Playa del Amor se mantendrá hasta que se confirme que las condiciones del mar son seguras para permitir nuevamente el descenso de embarcaciones y visitantes.

