¿Una playa en las montañas de Colombia? Medellín tendrá su “mar” artificial

En Medellín, Colombia, una ciudad ubicada en las montañas y sin salida al mar, se puso en marcha un ambicioso proyecto para darle a sus habitantes lo que siempre han dicho que les falta: mar y playa.

El alcalde Federico Gutiérrez presentó el plan del Gran Parque Medellín, que transformará el aeroparque Juan Pablo II en un complejo deportivo y recreativo con un área acuática de 17 mil metros cuadrados.

“Han dicho que lo único que le falta a Medellín es mar y playa. Pues vamos a construir el ‘Mar Medellín’”, declaró el edil.

El “Mar Medellín”, un sueño urbano

El proyecto contempla una superficie de agua equivalente a 10 albercas olímpicas, además de una piscina de olas con toboganes de 2,500 metros cuadrados, cuatro piscinas adicionales (dos olímpicas y dos semiolímpicas) y espacios para deportes como kayak, remo, buceo, nado sincronizado, rugby subacuático y waterpolo.

También se renovará la pista de BMX Mariana Pajón, la Unidad Deportiva María Luisa Calle, y se ampliarán los circuitos de trote y ciclismo de 1.5 a 3 kilómetros.

Un atractivo turístico y deportivo

El Gran Parque Medellín sumará más de 81 mil metros cuadrados de áreas verdes, senderos y espacios públicos, convirtiéndose en uno de los complejos deportivos más grandes de Latinoamérica.

Las obras estarán a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y se prevé que concluyan en el primer semestre de 2027.

