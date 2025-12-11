Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 11 de Diciembre, 2025
Nacional

Gastos y celebración; así arrancará el Maratón Guadalupe-Reyes 2025

La temporada de fiestas que inicia el 12 de diciembre llevará más de tres semanas de festejos y pone alerta a las finanzas familiares
Carlos Cisneros
11 diciembre, 2025
Arranca el Maratón Guadalupe-Reyes 2025 con celebración y gastos imprevistos

Foto: Edición

Comienza el Maratón Guadalupe-Reyes en México, un tramo de celebraciones que se extiende desde la fiesta de la Virgen de Guadalupe hasta el Día de Reyes. Esta temporada une tradiciones, convivios y reuniones que pueden impactar el bolsillo si no se planifica bien. 

Cada año, el 12 de diciembre marca el inicio de este periodo festivo que culmina oficialmente el 6 de enero con la celebración de los Reyes Magos. Entre estas fechas se concentran posadas, cenas navideñas y celebraciones de Año Nuevo. 

La larga cadena de festejos es parte de la cultura mexicana y se caracteriza por la convivencia familiar, la comida típica y las reuniones con amigos. Sin embargo, expertos advierten que esta época puede generar gastos altos en regalos, cenas y decoración si no se hace un presupuesto previo. 

¿Cómo cuidar tu bolsillo durante el Maratón Guadalupe-Reyes?

Los especialistas en finanzas personales recomiendan planear con anticipación los gastos para no afectar la economía familiar. Establecer un presupuesto para, regalos e intercambios puede evitar compras impulsivas y deudas innecesarias.

Otra sugerencia es hacer una lista de gastos y comparar precios antes de adquirir productos o servicios típicos de la temporada. Esto ayuda a distribuir mejor el aguinaldo y otros ingresos extras sin sacrificar los momentos de celebración.

Aunque esta temporada es sinónimo de unión y alegría, también representa un reto para mantener las finanzas estables. Con una buena planeación y prioridades claras, muchas familias podrán disfrutar de las festividades sin preocuparse por las cuentas en enero.

