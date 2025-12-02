Todo listo para el maratón Guadalupe-Reyes

Con la llegada de diciembre, una parte significativa de la población mexicana comienza un periodo de celebraciones continuas conocido como Maratón Guadalupe-Reyes. Esta etapa, profundamente arraigada en la cultura popular, abarca desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, aunque numerosos ciudadanos deciden extenderla hasta el 2 de febrero, manteniendo vivas las tradiciones religiosas y familiares que caracterizan el cierre e inicio de año.

El Maratón Guadalupe-Reyes nació en la década de los 90, cuando las autoridades mexicanas implementaron operativos de seguridad para acompañar las festividades que iniciaban en el Día de la Virgen de la Guadalupe y concluían con la llegada de los Reyes Magos. Aunque su propósito inicial fue logístico y preventivo, con el tiempo la sociedad lo transformó en una expresión que describía la intensa cadena de eventos sociales propia de estas fechas.

A lo largo de estos 26 días, se suceden convivencias, posadas, reuniones familiares, cenas especiales e intercambios que marcan la vida cotidiana. Especialistas consultados señalan que esta temporada se caracteriza por excesos alimenticios y consumo de bebidas alcohólicas, conductas que, según indican, la población asume como parte de la tradición decembrina.

El arranque del maratón se da el 12 de diciembre, una fecha en la que millones de fieles dedican ofrendas, misas y peregrinaciones a la figura de La Virgen de Guadalupe, reforzando el carácter espiritual y cultural de la celebración. A partir del 16 y hasta el 24 de diciembre, las posadas recrean el peregrinaje bíblico de María y José, acompañadas de cánticos, piñatas y platillos tradicionales.

La Nochebuena del 24 y la Navidad del día 25 unen a las familias alrededor de mesas repletas de bacalao, romeritos y pavo. Posteriormente, el 28 de diciembre ofrece un momento de humor con el Día de los Santos Inocentes, mientras que el 31 marca la despedida del año con rituales destinados a atraer prosperidad.

El 1 de enero significa el inicio de nuevos propósitos y encuentros familiares, pero es el 6 de enero, Día de Reyes, cuando las celebraciones culminan oficialmente con la entrega de regalos de los Reyes Magos y el tradicional corte de rosca de Reyes.

No obstante, algunos mexicanos han decidido prolongar los festejos hasta el 2 de febrero, en el marco del Día de la Candelaria, lo que añade un cierre culinario y religioso adicional a esta extensa temporada.

Diversos testimonios destacan que esta cadena de celebraciones continúa consolidándose como una de las prácticas culturales más representativas del país. Las familias, según expresan, aprovechan el Maratón Guadalupe-Reyes no solo para descansar, sino para fortalecer vínculos, preservar costumbres y participar en actividades comunitarias.