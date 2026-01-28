Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo juntos en su tercer aniversario de bodas

El cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira anunciaron este 28 de enero de 2026 que están esperando su segundo hijo en común, compartiendo la feliz noticia a través de sus redes sociales en una fecha muy especial: su tercer aniversario de bodas.

En una publicación conjunta, la pareja mostró una tierna imagen en la que aparecen las manos de ambos y las de su primogénito, Marco “Marquito” Muñiz, sobre el vientre de embarazo de Ferreira, acompañada de un mensaje que celebra la llegada del nuevo bebé y la familia que están formando.

“Happy third anniversary!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito is going to be a big brother”, expresaron en el texto que rápidamente fue acompañado por mensajes de felicitación de seguidores y celebridades.

Este bebé será el segundo hijo de la pareja, que dio la bienvenida a su primogénito Marquito en junio de 2023, y para Marc Anthony significará su octavo hijo, pues el cantante ya es padre de varios hijos de relaciones anteriores.

Hasta ahora, la pareja no ha revelado el género ni la fecha aproximada de nacimiento del nuevo integrante de la familia, pero el anuncio ha generado una ola de emoción entre fans y medios de comunicación.

