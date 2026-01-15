Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Nacional

La revisión del T-MEC ya comenzó y debe concluir en julio: Marcelo Ebrard

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el proceso de revisión del tratado comercial con EE. UU. y Canadá ya está en marcha y tiene una fecha de caducidad clara.
15 enero, 2026
Ebrard anuncia que la revisión del T-MEC debe terminar en julio

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, confirmó que el proceso formal de revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) ha comenzado oficialmente. El funcionario subrayó que este periodo de diálogo es fundamental para la estabilidad económica de la región y estableció que las conversaciones deben concluir a más tardar en julio de 2026.

Ebrard enfatizó que el objetivo de México es realizar una revisión, no una renegociación completa, buscando fortalecer la certidumbre para las inversiones y resolver temas pendientes en sectores clave como el automotriz, el energético y el laboral.

“El tiempo es corto, pero la voluntad de entendimiento es grande”, señaló el secretario, refiriéndose a la cláusula de revisión sexenal que el mismo tratado estipula para evaluar su funcionamiento.

La urgencia de concluir en julio responde a la necesidad de evitar que el proceso se traslape con los tiempos políticos de los tres países, permitiendo que las cadenas de suministro sigan operando sin sobresaltos. Para México, este proceso es vital para consolidar su posición como el principal socio comercial de Estados Unidos y seguir atrayendo empresas bajo el modelo de nearshoring.

  • Puntos clave de la revisión:

    • Reglas de origen en la industria automotriz.

    • Políticas energéticas y sustentabilidad.

    • Mecanismos de respuesta rápida en temas laborales.

    • Comercio digital y protección de datos.

Este anuncio genera un respiro para los mercados, pues define una hoja de ruta clara para las empresas que dependen del comercio exterior. En Baja California Sur, donde el turismo y la exportación de productos orgánicos y pesqueros son pilares, la estabilidad del T-MEC es garantía de competitividad y desarrollo.

