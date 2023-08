Marcelo se iría de Morena ante “un chanchullo muy grave”

Uno de los aspirantes a coordinador de la cuarta transformación de Morena, Marcelo Ebrard Casaubon estuvo en Puerto Vallarta por segunda ocasión en este proceso que mediante encuestas definirá a la o el candidata(o) de ese partido a la Presidencia de la República, CPS Noticias-Tribuna de la Bahía tuvo una entrevista exclusiva con él.

¿Marcelo, cuál es el motivo de tu segunda visita a Puerto Vallarta?

Sí, en el primer recorrido los jóvenes me plantearon que hiciéramos un encuentro, les dije organícenla y yo voy, se trata de compartir los sueños, los anhelos, ideas, puntos de vista y hacer compromisos porque ya está cerca la encuesta y los jóvenes van a participar del 28 de agosto al 3 de septiembre.

¿De dónde proceden los jóvenes cómo se hizo la convocatoria?

Se hizo a nivel nacional, son más o menos 1500 jóvenes que representan a los 32 estados del país y a Puerto Vallarta donde surgió la iniciativa. Plantean que habría que cambiar las leyes porque la economía va a cambiar con la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías porque hay muchas inquietudes.

La desconfianza

Marcelo has sido el candidato más crítico de este proceso, ¿cómo participar en un proceso que no te da confianza?

Bueno, yo a lo que voy es buscar que la dirigencia tome las medidas necesarias para que la gente pueda elegir libremente. Que le digan a (la Secretaría) Bienestar, suspende eso, vete de vacaciones, para que la gente pueda elegir libremente, ya le entregué todo a la dirigencia, los elementos y les dije, tomen las decisiones porque ustedes llevan el proceso, lo que se tiene que hacer es corregir eso o impedir para que la gente elija libremente, eso es.

No firmaste el acuerdo de las encuestadoras, Ricardo Monreal te cedió una, ¿vas a firmar?

Es que casualmente no se incluyeron a las dos que propuse yo, y Ricardo (Monreal) dijo, no tengo inconveniente que Marcelo incluya una encuestadora, le agradecí, ya estamos, pero imagínate no estar en el proceso, no sabes nada… si la incluyen, pues ya tendríamos que apoyarlo.

El posible chanchullo

Gerardo Fernández Noroña dice que te irás con el Movimiento Ciudadano…

Bueno, mi exhorto fue a Morena, Gerardo es del PT, yo estoy hablándole a mi dirigencia de Morena para que ponga orden, pero ¿por qué me voy a ir? Claro que no me voy a ir y a ningún otro partido, si aquí vamos ganando las encuestas imagínense que me vaya yo ahorita.

¿Es definitivo?

Bueno, tendría que haber un chanchullo, una cosa muy grave no, para plantear eso, pero yo solo digo corrijan lo que están haciendo mal; primer le estoy hablando a la dirigencia del partido, a Gerardo lo estimo mucho, pero no es con él el tema.

Si no se corrige lo que has señalado y no te favorece la encuesta, ¿seguirías en Morena?

Esas son dos cosas diferentes, una es que no respeten el proceso, o sea que te manden gente a decirle a la gente por quién tienen que votar, que amenacen, que espero que no suceda, porque ya se les enteró, tienen que tomar alguna medida. Si se respeta el libre albedrío de las personas, no tienes por qué condicionar el resultado, la gente decidirá.

Hoy en día las encuestas dicen que el 35 por ciento no te quiere decir, entonces en la encuesta la gente decidirá, lo que decida la gente lo aceptamos, eso no es el problema, el problema es que le permitan emitir su criterio, su voto, libremente.

¿Dirías que hay una especie de compra de conciencias que la gente apoyaría a Claudia Sheinbaum porque dicen que es la favorita del presidente?

No he dicho eso, no hay tal, además es muy difícil que a la gente le compres su conciencia, no, lo que he dicho es que es un error decirle a la gente que ya está resuelto, cuando por lo que se ha luchado es que la gente decida quién va. Ya hablé con los dirigentes del partido y les dije que ellos tienen la obligación de garantizar que así sea. Para bien de todos, no sabemos quién va a ganar porque el 35 por ciento no te lo dice en ninguna encuesta, entonces la mayoría todavía no decide.

Denuncias por desvío de recursos

Más allá de lo que decida el consejo morenista sobre tus quejas, si se desviaron recursos de la Secretaría del Bienestar, eso es un delito, ¿se presentarán las denuncias correspondientes?

Nosotros hemos estado presentando todas las denuncias correspondientes y ya le presentamos al partido todo, lo hemos presentado al partido y a donde debes de presentarlo. Pero lo esencial es que a la gente le permitan votar libremente, esa es la luche, que decidan libremente, eso lo tenemos que preservar.

Todo indica que la candidatura está entre Claudia Sheinbaum y tú, ¿por qué tendrías que ser tú?

Por la experiencia que tengo, llevo 42 años trabajando, he estado desde la reconstrucción del sismo en la Ciudad de México en 1985, lo más reciente que me tocó fue traer las vacunas contra el Covid 19, enfrentar a Trump, entonces ya no te digo todo, pero estás hablando con alguien que sabe qué hay que hacer y cómo se debe hacer.

La segunda cuestión es que soy una persona íntegra porque van varias veces que los presidentes en turno se nos van encima por razones políticas, y aquí sigo. Y los resultados, porque no solo son años de experiencia, está el tema de las vacunas, el Tratado de Libre Comercio funcionó sí y se firmó, entonces eso es…

AMLO no mete las manos

¿Esperas que el presidente López Obrador no meta más las manos en este proceso en la parte definitoria, en las encuestas?

No lo creo porque no tendría necesidad de promover una encuesta si quiere hacer otra cosa, sería absurdo, ¿por qué?…

Tú los has dicho, por simulación…

No, yo no he criticado al presidente, yo he dicho que el partido tiene que garantizar que se respete el voto de la gente, si yo no tuviera confianza en el presidente no estaría participando y claro que tengo confianza en él.

¿Cuál es el camino de México, como se titula tu libro?

Construir el siguiente nivel de la cuarta transformación, atraer inversiones a México… entre otras cosas, los invito a leerlo, se llama “El camino de México”.

Por último, el INE recibirá 23 mil millones de pesos el próximo año, el presidente lo critica mucho, ¿tú qué opinas?

Habrá que ver si se puede decidir eso, pero ya es decisión de la Cámara de Diputados. Gracias me tengo que ir al evento con los jóvenes.