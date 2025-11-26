“Una Noche por Ellas”: Ciudad Constitución marcha contra la violencia hacia las mujeres

Marcha simbólica en Ciudad Constitución

Ciudad Constitución, BCS.– Este 25 de noviembre, cientos de mujeres, estudiantes, autoridades y familias participaron en la marcha “Una Noche por Ellas”, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas.

La caminata culminó en la explanada del Ayuntamiento, donde se iluminó el edificio público con luces naranjas, color que representa la esperanza de un futuro libre de violencia.

El evento fue organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres, con apoyo de instituciones educativas y áreas del gobierno local.

“No es un festejo, es un llamado urgente a la acción”

Durante la ceremonia, la titular de la Dirección Municipal de las Mujeres, Consuelo Ortiz Almendarez, dirigió un mensaje a la comunidad:

“La violencia contra las mujeres no es un problema privado, es un problema social y humano que deja consecuencias que traspasan generaciones.”

Ortiz pidió a la ciudadanía escuchar y creer a las víctimas, educar en respeto desde la infancia y no normalizar conductas agresivas ni estereotipos que limitan la libertad de las mujeres.

“Algo tenemos que hacer como sociedad”

El alcalde de Comondú, Ing. Roberto Pantoja Castro, también ofreció un mensaje durante el encendido de luces en el Palacio Municipal.

Reconoció que, pese a los esfuerzos institucionales, la violencia no ha disminuido al ritmo esperado.

“La igualdad no solo es tarea de las mujeres, es tarea de toda la sociedad”, expresó.

Pantoja llamó a que el 25 de noviembre no quede en discursos, sino en trabajo permanente desde la educación en valores, respeto, igualdad y empatía.

Un lazo humano como símbolo de unión

La Dirección de Comunicación Social documentó la formación de un enorme lazo humano iluminado con celulares, frente al Palacio Municipal.

Además, el dron del municipio captó imágenes que serán difundidas en redes para promover el mensaje de prevención y sensibilización.