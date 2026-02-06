Marcha del ARMY contra Ticketmaster: Calles cerradas en CDMX

Ciudad de México.- La movilización surge tras el descontento generado por el proceso de venta de boletos para los conciertos de BTS en mayo de 2026, donde miles de fans quedaron fuera de la compra. Entre las principales denuncias destacan el uso de precios variables, la falta de claridad en las tarifas finales y la concentración de boletos en manos de revendedores.

El llamado a la protesta fue impulsado por comunidades del fandom en redes sociales, que convocaron a una manifestación pacífica para exigir explicaciones a las empresas organizadoras y acciones concretas contra las prácticas que afectaron a los consumidores.

Ruta de la marcha ARMY en CDMX hoy 6 de febrero

La concentración de las fans de BTS comenzó en las inmediaciones del Metro Cuauhtémoc, desde donde avanzan por calles de la alcaldía Cuauhtémoc rumbo a las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ubicadas en la colonia Doctores.

De acuerdo con la convocatoria, la marcha inició alrededor de las 13:00 horas y se prevé que concluya cerca de las 15:00 horas, lo que podría generar afectaciones viales en el centro de la capital.

Profeco investiga a Ticketmaster por irregularidades

Cabe destacar que Profeco abrió un procedimiento legal contra Ticketmaster tras detectar posibles infracciones durante la preventa y venta de boletos, con sanciones que podrían superar los cinco millones de pesos. Las anomalías se habrían registrado entre el 22 y el 24 de enero, periodo en el que se concentraron las quejas de los fans.

Además, el organismo recibió más de cuatro mil cartas de seguidores del grupo surcoreano, quienes exigen mayor transparencia en la venta de boletos y medidas contra la reventa masiva.

Por su parte, Ticketmaster aseguró que el proceso fue excepcional por la alta demanda, al señalar que más de 2.1 millones de usuarios intentaron acceder a la plataforma, mientras que el número de boletos disponibles fue limitado.

Protesta del ARMY abre debate sobre la industria del entretenimiento

Más allá del fenómeno del fandom, la marcha del ARMY reavivó el debate sobre las prácticas de las empresas de espectáculos en México, el uso de precios dinámicos y la falta de regulación frente a la reventa digital.

Las autoridades federales han anunciado acciones para revisar los mecanismos de venta de boletos y establecer nuevas reglas que protejan a los consumidores, en un caso que podría marcar un precedente en la industria del entretenimiento.

