Marcha del Orgullo LGBT 2025 ilumina La Paz con color y lucha

La Marcha del Orgullo LGBT 2025 llenó de color y música las calles de La Paz este sábado, partiendo desde el parque Morelos por la calle 5 de Febrero hacia el kiosco del malecón con cuatro carros alegóricos. Bajo el lema “Nuestro orgullo también es defensa colectiva”, el evento contó con la presencia de la secretaria de Salud, Policía Municipal, comité organizador y casas drags.

Nolzuly Almodovar, integrante del comité organizador, destacó la importancia de visibilizar la identidad de la comunidad LGBT, celebrando su existencia con alegría. Sin embargo, señaló carencias persistentes.

“En cuestión todavía de salud, tenemos ahí un rezago. En temas también de lo que tiene que ver con el VIH, en temas de atención, en salud a nuestras hermanas trans. En temas de seguridad, todavía tenemos gente que no sabe cómo tratarnos. Todavía a veces, cuando tenemos alguna situación vial, seguimos siendo violentadas, violentados, violentades. Entonces, nos falta capacitación, nos falta capacitación en los servidores públicos, nos faltan presupuestos para poder atender a nuestras poblaciones.”, explicó

Por otro lado, Enrique, un participante que ha asistido a la marcha en años anteriores, compartió su emoción por la unión que el evento promueve, destacando su impacto en la comunidad y en quienes lo presencian.

“Creo que es un buen mensaje para las personas que nos están viendo y digan tal vez yo puedo estar en esa marcha el siguiente año, tal vez mi hijo no va a sufrir tanto, porque a veces el miedo es este, que no sean felices, que la vida se les haga complicada, entonces no siempre tiene que ser así y creo que esto demuestra de alguna forma eso”, subrayó