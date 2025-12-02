Marcha en Cabo San Lucas refuerza la prevención del VIH en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

Un llamado a la visibilización y prevención

Cabo San Lucas, BCS.– Con el objetivo de reforzar la visibilización y la prevención del VIH, este 1 de diciembre se llevó a cabo la marcha conmemorativa por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA.

Participaron personal del XV Ayuntamiento de Los Cabos, instituciones educativas y diversas dependencias gubernamentales.

Lee más: Retiran más de 32 toneladas de basura y cacharros en la colonia Santa Rosa

Recorrido por las calles de Cabo San Lucas

El contingente partió por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la plaza pública Amelia Wilkes Ceseña.

Entre los asistentes estuvieron la cuarta regidora Luz Adriana Cosío Urbina y el director general del Instituto de la Juventud (INJUVE), José Luis Gutiérrez Crespo.

La actividad fue organizada por los CAPASITS, encabezados en Los Cabos por el Dr. Andrés Flores Gómez.

Mensajes contra el estigma y a favor de la detección temprana

Durante el acto, la coordinadora de la Unidad Médica Altamira, Karina Larumbe Pineda —en representación de la delegada municipal Karina de la O— subrayó la importancia de mantener informada a la población y combatir los estigmas que aún persisten en torno al VIH.

Recordó que cada 1 de diciembre se promueve a nivel mundial la conciencia sobre esta enfermedad y la necesidad de impulsar la detección temprana, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Pruebas rápidas gratuitas y servicios de salud

Como parte de las acciones preventivas, Larumbe anunció que la Unidad Médica Altamira continuará ofreciendo pruebas rápidas gratuitas de VIH durante los próximos días, en un horario de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.

Por su parte, el director del Instituto Municipal de Salud, Juan Carlos Costich Pérez, reiteró el compromiso institucional para acercar servicios a la población.

Informó que en el municipio operan 18 unidades estatales de salud y dos municipales —Altamira y Vista Hermosa—, donde se realizan pruebas de VIH e infecciones de transmisión sexual, además de brindar asesoría médica.

Lee más: Programa Nacional de Vivienda en Los Cabos continúa sin convocatoria

Un mensaje de prevención y responsabilidad

Costich Pérez invitó a la ciudadanía a acudir de manera preventiva a los centros de salud y promover la educación sexual responsable, recordando que una detección oportuna puede salvar vidas.

Finalmente, la marcha se consolidó como un espacio de reflexión y acción comunitaria en torno a la salud pública.