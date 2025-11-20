Embajada de EE.UU. en México advierte sobre marcha de la Gen Z este 20 de noviembre

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta dirigida a ciudadanos estadounidenses ante la convocatoria de la llamada “marcha de la Gen Z”, programada para el 20 de noviembre en distintas ciudades del país. La representación diplomática pidió extremar precauciones, evitar zonas de protesta y mantenerse informados ante posibles afectaciones en la movilidad.

Según el comunicado, las autoridades estadounidenses señalaron que las concentraciones podrían generar cierres viales, retrasos en transporte público y presencia reforzada de cuerpos de seguridad. Aunque no se han identificado amenazas específicas contra ciudadanos estadounidenses, la embajada recordó que cualquier manifestación masiva puede derivar en situaciones impredecibles, como aglomeraciones, confrontaciones o desvíos improvisados durante el recorrido.

Lee más: Paola Espinosa denuncia que Rommel Pacheco la despojó de una casa en Mérida

La marcha, impulsada principalmente por jóvenes de la Generación Z, ha circulado en redes sociales con llamados a expresar descontento por distintos temas de agenda pública. Diversas ciudades, incluidas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, registran convocatorias que podrían reunir a miles de asistentes.

La Embajada de EU recomendó a sus ciudadanos evitar áreas donde se desarrollen protestas, seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantenerse conectados a sus canales oficiales de comunicación para actualizaciones en tiempo real.

Hasta el momento, autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento adicional, aunque se prevé la implementación de operativos de movilidad y seguridad el día del evento.