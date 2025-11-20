¿Generación Z se olvidó de marchar hoy? Reportan menos de 200 asistentes en CDMX

Este 20 de noviembre se llevó a cabo una marcha en la Ciudad de México convocada por jóvenes de la generación Z para denunciar la inseguridad, la violencia y la corrupción. A pesar de las expectativas, la protesta contó con una participación mucho menor a lo previsto: se estima que asistieron menos de 200 personas, distribuidas en grupos pequeños.

Los manifestantes caminaron por un tramo corto de Paseo de la Reforma, con amplios espacios vacíos a su alrededor y una participación muy dispersa. Había pocas pancartas y algunos asistentes portaban sombreros de paja, símbolos relacionados con este movimiento juvenil. La protesta avanzó despacio y sin llegar a juntar un grupo grande de personas.

Aunque la marcha comenzó de forma pacífica, no se reportaron enfrentamientos fuertes ni interrupciones viales graves. Hasta ahora no hay confirmación de una nueva convocatoria ni de las razones detrás de la baja asistencia: podría tratarse de desinterés, falta de difusión o tensión entre los organizadores.

Al finalizar, el evento concluyó sin incidentes destacables y con una participación muy por debajo de lo esperado para una protesta que busca visibilizar el descontento social entre la juventud.

