Anuncian nueva marcha de Generación Z antes de concluir el 2025

Una marcha de Generación Z fue anunciada para el 25 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, según información oficial difundida por la Secretaría de Gobierno capitalina.

La convocatoria de la Generación Z plantea una concentración el día de Navidad a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, en la alcaldía Cuauhtémoc, desde donde los participantes avanzarán por Paseo de la Reforma y vialidades aledañas. Las autoridades estiman posibles bloqueos intermitentes y reducción de carriles en rutas principales conforme avance el contingente.

Motivos y demandas de la protesta

Entre sus demandas destacan el fin de la violencia, el combate a la corrupción, la mejora de la seguridad y el acceso a la justicia.

Organizadores y participantes han difundido consignas como “México no se rinde” y “Generación Z no se rinde”, enfatizando un llamado a la participación pacífica en la protesta.

La convocatoria de diciembre se da pocas semanas después de que la Generación Z realizara una nueva movilización el 14 de diciembre, con participación estimada en alrededor de 250 a 300 personas. Esa marcha transcurrió de forma pacífica en gran parte de su recorrido desde el Ángel de la Independencia hacia el Centro Histórico, aunque no logró llegar al Zócalo debido a medidas preventivas de autoridades capitalinas.

Las movilizaciones motivadas por temas de seguridad y demandas ciudadanas han generado atención mediática y coordinaciones entre autoridades para garantizar la movilidad y la seguridad en la zona del Paseo de la Reforma y el Centro de la Ciudad.

Ante la nueva marcha de Generación Z prevista para el 25 de diciembre, las autoridades locales recomiendan a la ciudadanía planear con antelación sus traslados por la zona centro de CDMX y mantenerse informados sobre desvíos y afectaciones en el transporte público.

