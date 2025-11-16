Marcha de Generación Z: Reporta 80 lesionados y 20 detenidos en disturbios en Palacio Nacional

A pesar de que la convocatoria fue marchar de forma pacífica, la manifestación de la Generación Z no tuvo saldo blanco en la Ciudad de México (CDMX) este 15 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ofreció una rueda de prensa para dar a conocer el saldo que dejaron los disturbios registrados en el Zócalo Capitalino y en torno al Palacio Nacional, punto donde finalizó la marcha de la Generación Z.

Las autoridades capitalinas, iniciaron la rueda de prensa únicamente reportando un saldo de 60 agentes policiacos heridos y 20 detenidos por haber derribado vallas y causar daños a las instalaciones de Palacio Nacional.

Fue hasta que una periodista preguntó el saldo de manifestantes heridos que las autoridades señalaron que también hubo 20 civiles lesionados, aunque sus lesiones fueron calificadas como “menores”. Con ellos, serían en total 80 personas lesionadas.

Cabe resaltar, que el saldo de civiles heridos coincide con la cantidad de detenidos, algunos de los cuales se les vio heridas sangrantes en las transmisiones de redes sociales que realizaron diversos medios de comunicación.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, confirmó que fue “la presencia de manifestantes violentos”, la que “ahuyentó a todas las personas que se estaban expresando de manera pacífica”, y confirmó que las agresiones surgieron solamente de “un grupo de encapuchados”, quienes dijo “de manera incesante buscaban la agresión”.