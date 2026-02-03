Marcha de trabajadores del Metro CDMX: ¿cuándo es y a qué hora saldrá?

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro, ratificó su convocatoria para realizar una movilización masiva este miércoles 4 de febrero.

Los trabajadores de la red de transporte más importante de la capital del país buscan presionar a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para que resuelvan el pliego petitorio que incluye mejoras en las condiciones de seguridad, equipo de trabajo y mantenimiento de las instalaciones.

La movilización está programada para iniciar el miércoles 4 de febrero en las oficinas del sindicato ubicadas en la calle de Delicias, con dirección hacia la Plaza de la Constitución. El liderazgo sindical ha señalado que los trabajadores han operado con carencias de herramientas básicas y refacciones durante meses, lo que pone en riesgo tanto la integridad de los empleados como la calidad del servicio para los millones de usuarios que utilizan el Metro diariamente.

Las demandas de los trabajadores del Metro

La tensión entre el gremio y la administración del Sistema de Transporte Colectivo no es nueva. Durante el último año, los trabajadores han denunciado de forma reiterada que la falta de presupuesto para refacciones ha obligado a la “canibalización” de trenes, es decir, quitar piezas de unidades fuera de servicio para reparar las que están en circulación. El pliego petitorio actual también incluye la actualización de uniformes, servicios médicos eficientes y el respeto a las condiciones generales de trabajo.

Hasta el momento, la dirección del Metro ha manifestado su disposición al diálogo, aunque el sindicato asegura que no se han concretado acuerdos firmes que garanticen la seguridad operativa. Esta protesta ocurre en un contexto donde la infraestructura del transporte público es el centro del debate político y social en la Ciudad de México, especialmente tras los incidentes técnicos registrados en diversas líneas durante las últimas semanas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/