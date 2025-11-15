Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 15 de Noviembre, 2025
Los Cabos

Marcha del Movimiento Nacional del Sombrero reúne a decenas en Los Cabos

Unas 60 personas participaron en la Marcha del Movimiento Nacional del Sombrero en Cabo San Lucas, manifestación que exige justicia, reclama seguridad y recuerda a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre.
Daniela Lara
15 noviembre, 2025
Marcha del Movimiento Nacional del Sombrero en Los Cabos exige justicia y seguridad

IMG: Héctor Vélez| Tribuna de México

Este sábado 15 de noviembre se llevó a cabo en Cabo San Lucas la Marcha del Movimiento Nacional del Sombrero , una manifestación ciudadana que reunió a alrededor de 60 personas vestidas de blanco, portando sombrero y carteles en demanda de justicia y seguridad.

La marcha comenzó a las 11:00 de la mañana en la plaza Amelia Wilkes y avanzó hacia la delegación municipal bajo el lema “Más Carlos Manzo”, en memoria de Carlos Alberto Manzo , presidente municipal de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025 en un ataque armado ocurrido durante el Festival de Velas.

Durante la movilización, uno de los participantes dirigió un mensaje a los asistentes.

“Yo tengo mucho gusto que por primera vez, en muchos años, la juventud está despertando. Los jóvenes son el futuro de este país y por los que ya vamos de salida, no podemos dejarles un México peor que el que vivimos, que no fue malo pero que lo estamos heredando a ellos un México deteriorado, avasallado y que no sabe gritar. Quiero convocarlos a que seamos las voces que levantemos a este país y que regresemos a una tranquilidad que nos merecemos”, expresó.

La protesta tuvo como objetivo exigir justicia , reclamar mayores condiciones de seguridad y honrar la memoria de Manzo . Los organizadores señalan que la convocatoria surge como respuesta al creciente clima de violencia que enfrentan ciudadanos, funcionarios municipales y líderes comunitarios en diversas regiones del país.

