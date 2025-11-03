Estudiantes rinden homenaje a Carlos Manzo en Morelia con marcha pacífica

En medio de un ambiente de indignación y solidaridad, estudiantes de distintas instituciones de Morelia salieron a las calles este lunes para rendir homenaje a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre. Con pancartas, consignas y un mensaje claro de exigencia de justicia, los jóvenes dejaron sentir su voz contra la violencia que sigue cobrando vidas en Michoacán.

Al grito de “¡Manzo vive, tu lucha sigue!”, los participantes recordaron la labor del presidente municipal y su compromiso con la comunidad, mientras destacaban la importancia de esclarecer los hechos que terminaron con su trágica muerte.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica y organizada, reafirmando el respaldo de los estudiantes al movimiento independiente que encabezaba Manzo y llamando a las autoridades a garantizar seguridad y respeto a la vida de los servidores públicos.

Organizadores de la marcha señalaron que esta movilización busca mantener viva la memoria de Carlos Manzo y presionar para que se haga justicia de manera plena.

