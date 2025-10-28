Marchas y concentraciones pro Palestina en CDMX este martes 28 de octubre

Este martes, la Ciudad de México será escenario de diversas movilizaciones encabezadas por trabajadores y grupos pro Palestina, en lo que se espera que sea una jornada de dos marchas y 16 concentraciones en distintos puntos de la capital.

Las marchas tienen como principal objetivo expresar solidaridad con el pueblo palestino y exigir un alto al fuego en Gaza. Se espera que miles de personas se sumen a las protestas, que se concentrarán en dos puntos principales: el Ángel de la Independencia y las inmediaciones de la Embajada de Israel, ubicada en la colonia Polanco.

Las organizaciones convocantes, que incluyen colectivos estudiantiles, sindicatos y grupos de la sociedad civil, han llamado a las autoridades mexicanas a tomar una postura firme en favor de Palestina y han solicitado la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México ha desplegado un operativo de seguridad y vialidad para monitorear las marchas y minimizar posibles alteraciones en el tráfico. Se espera que los cortes y desvíos viales afecten las principales arterias de la ciudad, como Paseo de la Reforma, Avenida Tlalpan y el Centro Histórico.

Autoridades capitalinas han recomendado a los conductores utilizar rutas alternas y estar atentos a las actualizaciones del Centro de Orientación Vial, que informará sobre el avance de las manifestaciones y las afectaciones en tiempo real.

Aunque las autoridades locales no prevén mayores incidentes, recordaron que en protestas anteriores se registraron algunos actos de violencia aislada, principalmente protagonizados por individuos con el rostro cubierto. En este sentido, se ha reforzado la presencia policial en puntos clave para garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de la ciudadanía.

En el contexto internacional, la situación en Gaza sigue siendo un tema candente, y las manifestaciones en la capital mexicana se suman a las expresiones globales de apoyo al pueblo palestino en medio del conflicto armado entre Israel y Hamas.