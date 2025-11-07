Marchan por la paz en Uruapan tras asesinato de Carlos Manzo
Miles de personas participaron en la Marcha por la Paz realizada este viernes en Uruapan con el objetivo de exigir un alto a la inseguridad y justicia por el homicidio del alcalde Carlos Manzo.
Desde temprana hora, personas vestidas en su mayoría de color blanco se dieron cita en la glorieta ubicada entre Paseo Lázaro Cárdenas para partir hacia avenida Latinoamérica y llegar hasta el centro de Uruapan. Familias completas, personas de la tercera edad, menores de edad y mujeres embarazadas salieron a las calles con pancartas en manos con leyendas como “No más muertes”, “Exigimos alto a la violencia” y muchas más nombrando al exalcalde asesinado, Carlos Manzo.
Un grupo importante de los manifestantes mostró su apoyo a la recién nombrada alcaldesa y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, con pancartas y gritos de “No estás sola Grecia”, señalaron que buscan apoyar a Quiroz, pues reconocen que tendrá una importante tarea al frente del municipio de Uruapan.
Como parte de la manifestación, se convocó a un paro total de actividades, como un símbolo de luto por lo ocurrido esta semana. Empleadores y empleados mostraron empatía para realizar la actividad de forma pacífica.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.