Marcha silenciosa en La Paz honra a víctimas de accidentes de tránsito

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, realizó este fin de semana una marcha silenciosa en La Paz con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. El objetivo fue sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar medidas de seguridad vial.

La actividad se llevó a cabo en el malecón y reunió a servidoras y servidores públicos, agrupaciones de rescate y familiares de víctimas de siniestros viales. El acto buscó recordar a quienes han perdido la vida y, al mismo tiempo, promover conductas preventivas que eviten accidentes, lesiones graves o fallecimientos.

Durante el recorrido se insistió en no conducir bajo los efectos del alcohol, evitar distracciones como el uso del celular y respetar las normas de tránsito. Estas acciones son clave para proteger la vida y reducir riesgos en las vialidades.

También se recordó la importancia de usar cinturón de seguridad, casco para motociclistas y sillas de retención infantil, además de respetar los límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y cruzar únicamente por zonas peatonales.

La Secretaría de Salud y el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA) han reforzado los operativos de alcoholimetría. A la fecha, se han aplicado más de 17 mil pruebas para retirar de circulación a conductores que exceden los límites permitidos.

Además, se realizan jornadas educativas en escuelas, cursos para primeros respondientes y auditorías viales, con el fin de fortalecer la cultura de prevención en toda la entidad.