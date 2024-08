Marchan por las calles de Los Cabos exigiendo justicia por Jazmín

A más de 20 días del lamentable fallecimiento de Jazmín Esmeralda, amigos y allegados se unieron en una marcha enérgica en busca de justicia y el reinicio de las investigaciones para esclarecer su muerte, bajo la consigna “No fue suicidio, fue feminicidio”.

Poco después de las 18:00 horas del 29 de agosto, amigos y conocidos se congregaron en el estacionamiento de la tienda Mega, vistiendo camisetas blancas y portando pancartas con fotografías de Jazz, como era cariñosamente conocida.

Unidos en un clamor unánime, exigieron justicia por el doloroso feminicidio del que Jazmín fue víctima, aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo declaró como suicidio.

La marcha siguió un recorrido por la carretera transpeninsular con dirección al palacio municipal.

Allí, colocaron pancartas y un altar con flores y veladoras, exigiendo a las autoridades investigaciones más serias, ya que sus familiares denuncian irregularidades en el caso, como cambios en las versiones oficiales y la falta de devolución de las pertenencias de Jazmín Esmeralda.

Esta manifestación, junto con las palabras de los amigos y personas solidarias que se unieron, es un recordatorio de que la sociedad no tolerará la impunidad en casos tan dolorosos y conmocionantes como el de Jazmín Esmeralda.

El 7 de agosto pasado, Jazmín fue encontrada en la zona del libramiento al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo con lesiones en la cabeza, y fue trasladada a un hospital donde más tarde fue declarada sin vida.

Sin embargo, el 20 de agosto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur informó, a través de un boletín, que según las investigaciones forenses, Jazmín se habría quitado la vida al arrojarse de un puente cerca de donde fue encontrada.

Sus familiares y amigos no aceptaron esta versión, señalando que las autoridades dieron versiones diferentes en un principio: primero se mencionó que Jazmín había sufrido un accidente automovilístico, luego un feminicidio, y finalmente se concluyó que fue un suicidio.

Además, denunciaron que no se les permitió ver el cuerpo ni acceder a la carpeta de investigación.

“Yo estoy aquí porque así como Jazz, yo tampoco soy de Los Cabos, soy de fuera y no tengo a mi familia aquí para que enfrente al gobierno y pelee por mi causa. Cuando me enteré que habían cambiado la declaración de la fiscalía de feminicidio a suicidio, me invadió la ira, la desesperación y la indignación porque no es posible que después de que se acepta de que fue un feminicidio, muy probablemente después de unos arreglos económicos decide la fiscalía cambiar el dictamen para favorecer al asesino y dejarnos a todas calladas. La impunidad tiene que acabar en Los Cabos”, expresó Maru Sánchez, manifestante.