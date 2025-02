Marco Antonio Solís sorprende con baile de Kendrick Lamar en pleno concierto y se hace viral

Marco Antonio Solís, mejor conocido como “El Buki”, dejó a su público sin palabras durante su más reciente concierto en Chaco, Argentina.

En medio de su gira “Más cerca de ti World Tour”, el cantante mexicano decidió sorprender con una inesperada coreografía al ritmo de Not Like Us, el éxito del rapero estadounidense Kendrick Lamar.

De la cumbia al hip-hop

El momento sucedió mientras el artista interpretaba su repertorio habitual, que abarca casi cinco décadas de trayectoria.

De pronto, el escenario cambió de atmósfera cuando el ritmo de Not Like Us comenzó a sonar.

“En Buki” acompañado de sus bailarinas, ejecutó pasos inspirados en la coreografía original del tema, demostrando sus movimientos.

El auditorio en Chaco estalló en ovaciones y aplausos ante la inesperada escena.

Aunque Solís es conocido por mantenerse fiel a los géneros que lo catapultaron a la fama, también ha demostrado que está dispuesto a innovar para seguir conectando con su público.

El momento fue grabado y se viralizó en redes sociales que generó una ola de comentarios, donde los fans celebraron su espontaneidad y sentido del humor.

La gira sigue en México

El Más cerca de ti World Tour continuará en México durante abril y mayo, con fechas en varias ciudades

. Se espera que el show siga sorprendiendo con momentos inusuales y con la energía que caracteriza a El Buki, quien sigue reinventándose a casi 50 años de carrera.