¡Confirmado! Marco Antonio Solís llegará a las Fiestas de Cabo San Lucas 2025 con su gira mundial

El reconocido cantante, compositor y productor mexicano Marco Antonio Solís ha sido confirmado como el artista principal de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2025, que se celebrarán del 17 al 23 de octubre en honor a San Lucas Evangelista, santo patrono de la ciudad.

La presentación del ícono de la música latina se llevará a cabo el 22 de octubre, en el marco de su gira mundial Más cerca de ti 2025. El anuncio fue realizado a través de las plataformas oficiales del artista, generando gran expectativa entre sus seguidores y los habitantes de la región.

“El mar de Cabo tiene su propio sonido, pero la noche del 22 de octubre, sonará distinto. La música llenará el aire de magia, emoción y recuerdos en la Feria de Cabo San Lucas. No se lo pueden perder, hermanitos”, expresó Marco Antonio Solís en un mensaje dirigido a sus fans.

Las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas son uno de los eventos culturales más importantes de Baja California Sur, y cada año reúnen a miles de personas con una cartelera que incluye desfiles, conciertos, actividades religiosas, muestras culturales y ferias populares. Estas celebraciones buscan preservar las tradiciones locales y fortalecer la identidad de la comunidad cabeña.

LEE MÁS: “Lo que él pida”: Lupillo Rivera expone el íntimo gesto de Belinda en su nuevo …

Con esta presentación, Marco Antonio Solís se convierte en el primer artista confirmado oficialmente para la edición 2025 de las fiestas, lo que marca el inicio de una cartelera que combinará talento nacional y regional.

Se espera que el concierto atraiga a miles de asistentes tanto locales como turistas, en un ambiente familiar y festivo, lleno de nostalgia, emoción y música en vivo.