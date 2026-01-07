Marco Reus disfrutó sus vacaciones en uno de los resort más lujosos de Los Cabos

El futbolista alemán Marco Reus visitó Los Cabos durante el periodo vacacional de invierno, donde disfrutó de unos días de descanso tras concluir la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS).

El exjugador del Borussia Dortmund, club en el que destacó en la Bundesliga, eligió este destino turístico para relajarse, hospedándose en uno de los hoteles más exclusivos de la región: Grand Velas Los Cabos. La presencia del futbolista fue confirmada por el propio resort a través de sus redes sociales.

“Gracias por dejarnos ser parte de tus recuerdos Marco Reus. Nos encantó tenerte en Grand Velas Los Cabos y no podemos esperar para darte la bienvenida para más magia en el sol”, publicó el hotel, destacando la estancia del futbolista alemán.

La visita de Marco Reus se suma a la de otras figuras del deporte, la música y el entretenimiento que han elegido Los Cabos como destino para vacacionar. La región se ha consolidado como un escaparate internacional para celebridades que buscan exclusividad, privacidad y experiencias de lujo, características que distinguen a los grandes resorts de este destino turístico de primer nivel.

