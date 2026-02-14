Marco Rubio condiciona alivio a Cuba: apertura económica o más presión de Trump

La presión de Estados Unidos sobre Cuba no disminuirá sin cambios estructurales en la isla. Así lo dejó claro el secretario de Estado, Marco Rubio, al señalar que el régimen comunista deberá otorgar libertades políticas y económicas si aspira a que la administración de Donald Trump reduzca las medidas que hoy agravan la crisis interna.

La advertencia se produce en un contexto crítico para La Habana, golpeada por apagones generalizados, escasez de combustible y dificultades para garantizar alimentos. Rubio sostuvo que el modelo de férreo control estatal sobre la economía ha fracasado en otras latitudes y mantiene al pueblo cubano sin herramientas para sostenerse de manera autónoma, lo que, a su juicio, perpetúa la dependencia y el control político.

La crisis se profundizó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a inicios de enero, hecho que dejó a Cuba sin su principal patrocinador energético. Durante años, el suministro de petróleo venezolano fue un salvavidas para la isla, como antes lo fue el respaldo de la Unión Soviética tras la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959.

El impacto inmediato se refleja en la vida cotidiana. Naciones Unidas ha advertido sobre la parálisis de servicios básicos, mientras la falta de gasolina limita la distribución de alimentos y las aerolíneas suspenden rutas por escasez de combustible de aviación. La crisis energética no es nueva, pero la pérdida de apoyos externos y el endurecimiento de sanciones han acelerado su deterioro.

La administración Trump reforzó el cerco con una orden ejecutiva que permite imponer aranceles adicionales a países que vendan petróleo a Cuba. Esta medida se suma al embargo económico instaurado en la década de 1960 y restablecido con fuerza tras la breve flexibilización impulsada por Barack Obama. La Casa Blanca no ha detallado un objetivo final, pero sí ha dejado abierta la posibilidad de ampliar la ayuda humanitaria.

Rubio, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich y en entrevista con el editor en jefe de Bloomberg News, evitó precisar la estrategia completa hacia la isla. Señaló que estos procesos requieren tiempo y espacio, aunque subrayó que cualquier avance dependerá de la disposición del régimen a iniciar una apertura gradual que permita a los ciudadanos generar sustento propio sin tutela estatal.

La postura oficial de La Habana, por ahora, descarta negociar su sistema político y económico. El gobierno cubano ha manifestado apertura al diálogo con Washington, pero considera innegociables los pilares de su modelo. Esa línea roja coloca a ambas partes en un escenario de tensión prolongada, con el pueblo cubano como principal afectado por una confrontación que combina ideología, geopolítica y energía.

