Visita clave de Marco Rubio a Israel en medio de la guerra en Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó hoy a Israel en una visita oficial destinada a fortalecer la relación bilateral, atender la crisis en Gaza y avanzar en las gestiones para liberar a decenas de rehenes en poder de Hamas.

Objetivos de la gira

Reafirmar la alianza EE.UU.–Israel: Reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu para ratificar el respaldo de Washington.

Conflicto en Gaza: Conversaciones sobre la operación militar Gideon’s Chariots II, la liberación de 48 rehenes y el fin de la guerra.

Tensión internacional: Diálogo sobre el bombardeo israelí en Doha, Qatar, que generó críticas y complicó las negociaciones de paz.

Agenda de la visita

Rubio inició su jornada con una visita simbólica al Muro de las Lamentaciones, acompañado de Netanyahu y del enviado estadounidense Mike Huckabee.

Posteriormente sostuvo encuentros con familiares de rehenes que rechazan los planes de ocupar Gaza City, así como reuniones para abordar posibles anexiones en Cisjordania.

Declaraciones clave

“La relación con Israel es muy fuerte. Buscamos el retorno de los rehenes y el fin del conflicto”, afirmó Rubio durante una conferencia conjunta.

Sobre el ataque en Qatar señaló: “El presidente Trump no está feliz, pero trabajamos por la paz”.

En su cuenta de X, el funcionario agregó que su objetivo es “liberar rehenes, garantizar ayuda humanitaria y eliminar la amenaza de Hamas”.

Contexto regional

La visita se produce en medio de un incremento de ataques israelíes en Gaza que ha provocado evacuaciones masivas y alertas por una posible ofensiva terrestre. Paralelamente, aliados árabes y europeos han expresado su rechazo al bombardeo en Doha. Países como Francia y Reino Unido analizan reconocer de manera unilateral un Estado palestino, mientras Washington reitera su oposición a demandas en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia contra Israel.

