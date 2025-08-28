Marco Rubio visitará México y Ecuador; ¿qué temas abordará en su agenda?

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realizará su primera visita a México del 2 al 3 de septiembre y posteriormente viajará a Ecuador el 4 de septiembre, informó el Departamento de Estado.

En México, se prevé que se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum. En Ecuador, se encontrará con el presidente Daniel Noboa para abordar temas bilaterales.

Declaraciones oficiales sobre la agenda

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó que Rubio buscará:

“Acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles”.

Detener el tráfico de fentanilo .

Atender la inmigración ilegal .

Contrarrestar a "actores malignos extracontinentales".



Cooperación bilateral

Durante la visita, México y Estados Unidos firmarán un nuevo acuerdo de cooperación contra la delincuencia, según informó la presidenta Sheinbaum, con participación “como iguales” y el intercambio de información de manera recíproca.

Un funcionario estadounidense señaló que se están considerando asuntos de fondo sin comprometer la soberanía de ambos países.