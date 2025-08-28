Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 28 de Agosto, 2025
Marco Rubio visitará México y Ecuador; ¿qué temas abordará en su agenda?

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitará del 2 al 4 de septiembre México y Ecuador para tratar inmigración, narcotráfico y la influencia de China.
Andrea Villarreal
28 agosto, 2025
Marco Rubio visitará México y Ecuador; ¿qué temas abordará en su agenda?

Foto: AFP

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realizará su primera visita a México del 2 al 3 de septiembre y posteriormente viajará a Ecuador el 4 de septiembre, informó el Departamento de Estado.

En México, se prevé que se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum. En Ecuador, se encontrará con el presidente Daniel Noboa para abordar temas bilaterales.

Declaraciones oficiales sobre la agenda

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó que Rubio buscará:

Cooperación bilateral

Durante la visita, México y Estados Unidos firmarán un nuevo acuerdo de cooperación contra la delincuencia, según informó la presidenta Sheinbaum, con participación “como iguales” y el intercambio de información de manera recíproca.

Un funcionario estadounidense señaló que se están considerando asuntos de fondo sin comprometer la soberanía de ambos países.

