Marco Verde no vendió un coche para ir a París 2024, entonces, ¿Mazda le cumplirá?

El presidente de Mazda México, Miguel Barbeyto, reiteró la intención de la automotriz de regalar un coche al boxeador mexicano Marco Verde, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta promesa se mantiene a pesar de que Verde desmintió los rumores que circulaban en redes sociales sobre la supuesta venta de un vehículo para financiar su participación en el evento deportivo.

La noticia original, que se viralizó el 9 de agosto, sugería que Verde había tenido que vender su coche para cubrir los costos de su viaje a París. En respuesta, Barbeyto publicó en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) un mensaje expresando su admiración por el atleta y ofreciendo reponerle el coche supuestamente vendido.

Sin embargo, en una rueda de prensa celebrada el 13 de agosto, Marco Verde aclaró que la noticia era completamente falsa.

Explicó que él y su familia siempre se han desplazado en motocicleta y que nunca tuvo un coche que pudiera haber vendido.

“Le mandé mensaje personalmente. Le dije, sabes qué Miguel, esto es falso. No sé ni cómo llegó el mitote ni por qué dijeron eso. No, yo me acuerdo de que cuando estuve en (inaudible) me dije “yo le voy a regalar el viaje a mi mamá”, y así fue con los apoyos de becas y estímulos.

Pero no, ni carros tenemos. Yo y mi papá nos hemos movido en moto, toda la vida, toda la vida nos hemos movido en moto… Esperemos movernos en carro ya. Así que no, eso es falso”, dijo.