María Antonieta de las Nieves revela: “Cuando me vi al espejo dije: eso es un cadáver”

Atraviesa un proceso de recuperación tras enfrentar una crisis de salud grave provocada por la ingesta excesiva de medicamentos María Antonieta de las Nieves, conocida por generaciones como La Chilindrina. La actriz, de 75 años, reveló los detalles de este episodio que la llevó a la hospitalización de emergencia.

La estrella de El Chavo del 8 confesó en una entrevista con Matilde Obregón que su colapso físico y mental no fue resultado de una enfermedad desconocida, sino de una sobremedicación severa. La artista relató que llegó a consumir la alarmante cifra de 19 pastillas al día.

La intérprete admitió que no sabía con exactitud “de qué, ni para qué” estaba tomando tantos fármacos. El origen del problema fue la descoordinación médica, ya que ella consultaba a distintos especialistas que no lograban ponerse de acuerdo en los tratamientos.

Sobredosis accidental

El cuadro clínico comenzó a agravarse durante una gira que María Antonieta de las Nieves realizó en Perú en 2025. Su hija, Verónica Fernández, notó que su madre se veía “perdida”, “ida” y “muy desencajada” desde las primeras entrevistas en territorio sudamericano.

Ante la complicación del estado de la querida actriz mexicana, su hijo Gabriel viajó para asistirla y gestionar su regreso de emergencia a México. Al llegar al aeropuerto, su familia la tuvo que recibir “cargada, como plumita” y ocultarla de los periodistas, pues estaba en un estado crítico donde “no reconocía”.

Una vez en un hospital en la Ciudad de México, los médicos constataron una sobremedicación terrible, además de infecciones graves en los pulmones y en las vías urinarias. También registraba un peligroso descenso de sodio, lo que incrementa el riesgo de convulsiones. La actriz tuvo que estar internada por una semana para ser desintoxicada.

La reacción de la actriz: “Parecía cadáver”

La crisis fue tan severa que la actriz perdió totalmente la memoria del suceso durante una semana. De las Nieves recuperó la conciencia clara cuando estaba por ser dada de alta del hospital.

El impacto más fuerte ocurrió al verse al espejo una vez que regresó a casa. Ella confesó que se vio como una “anciana” y que bajó 5 kg. La actriz narró: “El susto que me llevé cuando me vi a un espejo fue cuando dije: no es posible que sea yo”. Fue en ese momento cuando sentenció la frase: “eso es un cadáver“.

Recuperación y alerta sanitaria

Actualmente, La Chilindrina se encuentra en proceso de recuperación, enfocada en la fisioterapia y bajo estricta supervisión médica. Su familia, incluyendo a sus hijos, se ha mantenido a su lado en todo momento, brindando apoyo constante.

Verónica Fernández, su hija, aseguró que la evolución es favorable y que la actriz “ya se enoja, ya hace berrinche, ya está bien”. La artista se siente como “otra persona” y usa su experiencia para enviar una alerta de salud a sus seguidores. La actriz aconsejó tener mucho cuidado con lo que se toma, pues la combinación de medicamentos sin control puede ser peligrosa.