Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 16 de Enero, 2026
HomeInternacionalMaría Corina Machado regala su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump
Internacional

María Corina Machado regala su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

En un acto sin precedentes, la líder venezolana cedió su presea al mandatario estadounidense, a quien calificó como el verdadero artífice de la democracia en su país
16 enero, 2026
0
18
María Corina Machado regala medalla Nobel de la Paz a Donald Trump

Casa Blanca

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, regaló su medalla del Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión celebrada en la Casa Blanca.

Machado declaró a la prensa que presentó la medalla como un reconocimiento por el compromiso con la libertad del pueblo venezolano, y comparó el gesto con hechos históricos de solidaridad entre pueblos, aunque no detalló si la insignia física quedará permanentemente en manos de Trump.

Durante el encuentro, Trump agradeció el gesto y compartió una imagen en redes sociales describiéndolo como una muestra de respeto mutuo. Sin embargo, autoridades noruegas y expertos señalaron que, aunque la medalla física puede cambiar de manos, el título de Premio Nobel de la Paz pertenece únicamente a Machado y no puede transferirse, compartirse ni revocarse, de acuerdo con las reglas establecidas por el Comité Noruego del Nobel.

La reacción desde Noruega fue de sorpresa y desaprobación. Funcionario de la Universidad de Oslo calificó el acto como una “falta de respeto” al prestigio del premio, mientras líderes políticos noruegos lo calificaron de “absurdo” e “inaudito”.

El gesto ocurre en un contexto en el que Trump, pese a haber expresado en ocasiones su deseo de recibir el Nobel de la Paz, no figura oficialmente como laureado, y la Casa Nobel ha reiterado que ningún premio puede ser compartido o transferido legalmente.

La reunión entre Machado y Trump incluyó además conversaciones sobre la situación política en Venezuela y el papel de Estados Unidos en la transición democrática del país sudamericano, aunque fuentes de Washington señalaron que el reconocimiento simbólico de la medalla no implica un respaldo formal a candidaturas políticas específicas.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasDonald TrumpMaría Corina MachadoPremio Nobel de la Paz
Articulo anterior

Asamblea Asociación de copropietarios Villa la Estancia

Siguiente articulo

IMSS destina más del 66% en pensiones y jubilaciones; el resto lo ...