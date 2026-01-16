María Corina Machado regala su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, regaló su medalla del Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión celebrada en la Casa Blanca.

Machado declaró a la prensa que presentó la medalla como un reconocimiento por el compromiso con la libertad del pueblo venezolano, y comparó el gesto con hechos históricos de solidaridad entre pueblos, aunque no detalló si la insignia física quedará permanentemente en manos de Trump.

Durante el encuentro, Trump agradeció el gesto y compartió una imagen en redes sociales describiéndolo como una muestra de respeto mutuo. Sin embargo, autoridades noruegas y expertos señalaron que, aunque la medalla física puede cambiar de manos, el título de Premio Nobel de la Paz pertenece únicamente a Machado y no puede transferirse, compartirse ni revocarse, de acuerdo con las reglas establecidas por el Comité Noruego del Nobel.

La reacción desde Noruega fue de sorpresa y desaprobación. Funcionario de la Universidad de Oslo calificó el acto como una “falta de respeto” al prestigio del premio, mientras líderes políticos noruegos lo calificaron de “absurdo” e “inaudito”.

El gesto ocurre en un contexto en el que Trump, pese a haber expresado en ocasiones su deseo de recibir el Nobel de la Paz, no figura oficialmente como laureado, y la Casa Nobel ha reiterado que ningún premio puede ser compartido o transferido legalmente.

La reunión entre Machado y Trump incluyó además conversaciones sobre la situación política en Venezuela y el papel de Estados Unidos en la transición democrática del país sudamericano, aunque fuentes de Washington señalaron que el reconocimiento simbólico de la medalla no implica un respaldo formal a candidaturas políticas específicas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/